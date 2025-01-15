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Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda!

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Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda!
Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha: Üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'deki Vandenberg üssünden uzaya gönderildi.
Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 1 111

FGN-100-d1, SpaceX’e ait Falcon 9'un Transporter-12 göreviyle uzaya fırlatıldı.

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 2 211

ABD'deki Vandenberg üssünden gerçekleştirilen Transporter-12 görevinde küp uydular, mikro uydular ve yörünge transfer araçları da dahil olmak üzere 131 yük yer aldı. Bu yükler arasında Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ile birlikte Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki şirketlerinden Plan-S'in uyduları da yer aldı.

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 3 311

DÜNYADA ÖNE ÇIKMAYI HEDEFLİYOR
Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti.

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 4 411

Fergani Uzay, geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojilerle, uzay taşımacılığı ve alçak yörünge uydu servislerinde sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümler üreterek dünyada öne çıkmayı hedefliyor.

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 5 511

"BİZİM İÇİN TARİHİ BİR ADIM..."
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, üst yöneticiliğini yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'deki Vandenberg üssünden uzaya gönderilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 6 611

SELÇUK BAYRAKTAR, UZAY PROJESİ FERGANİ'Yİ HABER7'YE AÇIKLAMIŞTI
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Fergani' girişimini Haber7'ye açıklamıştı.

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 7 711

Uzayda atılan adım ile ilgili Bayraktar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fergani adlı girişimimiz uzay alanında çalışıyor. Çalışmalarının ağırlığı sivil alanda. Uzay alanında; yörünge transfer araçları, bunun yanında alçak yörünge takım uyduları ve fırlatma araçları üzerinde çalışıyor. Bir anlamda Baykar'ın İHA serüvenine başladığı ilk gün gibi düşünebilirsiniz. İnşallah uzayda da ülkemizin, bayrağımızın hak ettiği şekilde dalgalanmasına katkıda bulunacak."

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 8 811

MİLLİ UZAY EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK 5 UYDU UZAYA FIRLATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasına ilişkin, "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 9 911

Kacır, sosyal medya hesabından, üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in ve Plan-S'in 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasını değerlendirdi.

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 10 1011

Geliştirdikleri uyduları bugün uzaya çıkaran Türk girişimleri Fergani Uzay ve Plan-S'i tebrik eden Kacır, şunları kaydetti:

"Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek."

Baykar'dan göğüs kabartan bir ilk daha! Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzayda! 11 1111

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise Türkiye'nin uzay ekosisteminin büyümeye devam ettiğini belirterek, şu paylaşımı yaptı:

"Fergani Uzay, ilk uydusu FGN-100-d1'i SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya göndererek Small-GEO kategorisinde yeni bir dönemi başlattı. Haberleşme ve coğrafi konumlandırma alanında küresel kapsama sunacak uydu, geleceğin teknolojilerine öncülük edecek. Plan-S, yeni ticari uydularıyla IoT ve 6G NTN haberleşme teknolojilerinde global çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bugüne kadar 9 uyduyu başarıyla uzaya gönderdi ve IoT uydu ağı hedefini büyütmeye devam ediyor. Ülkemizin öncü uzay şirketleri Fergani Uzay ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojilerini bu önemli başarıları için tebrik ediyoruz. Türkiye'nin uzay alanındaki bu değerli adımları, Milli Teknoloji Hamlesi'nin gücünü bir kez daha gösteriyor."

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