Son dakika: İstanbul'da bir artçı deprem daha!

Son dakika: İstanbul'da büyük korkuya neden olan ve merkez üssü Silivri açıklarında saat 12.49'da oluşan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Büyükçekmece'de saa: 07.19' da 4,1 bir artçı deprem daha meydana geldi!

İstanbul'da büyük korkuya neden olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. İşte Marmara Denizi'nde oluşan son artçı depremler.

İstanbul'da büyük korkuya neden olan ve merkez üssü Silivri açıklarında saat 12.49'da oluşan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem, başta İstanbul olmak üzere; Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. En büyüğü 5,9 olmak üzere 184 artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), artçı depremlerin önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebileceğini belirterek, 4 ve üzeri artçı sarsıntı sayısının 7 olduğunu açıkladı. Artçı sarsıntıların dağılımının doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,2'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay kadar devam edebilir" dedi.

Marmara Denizi'nde oluşan son depremleri haberimizden dakika dakika takip edebilirsiniz. İşte son depremlerin listesi...

YER SAAT BÜYÜKLÜK

Büyükçekmece: 07.19 4,1

Marmaraereğlisi: 06.16 3,7

Marmaraereğlisi: 04.20 3,9

Marmara Denizi: 02.42 3,0

Marmara Denizi: 00.00 3,7

Marmara Denizi: 23.28 3,6

Marmara Denizi: 23.23 3,1

Marmara Denizi: 21.46 3,3​

Marmara Denizi: 21.46 3,8​

Marmara Denizi: 20.17 3,6​

Marmara Denizi: 19.07 3,5​

Son dakika: İstanbul'da bir artçı deprem daha!

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