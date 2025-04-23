İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları

"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor.
İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...
Beşiktaş
Ortaköy Dereboyu
İstinye çukuru
Tarabya çukuru
Üsküdar çukuru
Beylerbeyi çukuru
Küçüksu çukuru
Paşabahçe-Beykoz çukuru
Çayırbaşı çukuru
Karaköy
Tophane
Ortaköy (dolgu olan kesimleri)
Eyüp
Alibeyköy
Sütlüce
Balat
Kasımpaşa
Kadıköy (Kurbağalıdere)
Moda (denize bakan kısmı)
Küçükyalı
Kartal (Atalar bölümü)
Tuzla (dere kısmı)
Dilovası
Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)
Topkapı
Bakırköy
Bahçelievler
Merter
Şirinevler (bir kısmı)
Halkalı
Nakkaşdere
Esenkent
Ömerli