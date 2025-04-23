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  3. İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları

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İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları
İstanbul'da 3.9'luk Silivri merkezli depremin ardından saat 12.49'da yaşanan 6.2 şiddetinde ikinci büyük deprem halkı sokağa döktü.
İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 1 138

"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor.

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 2 238

İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 3 338

Beşiktaş

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 4 438

Ortaköy Dereboyu

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 5 538

İstinye çukuru

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 6 638

Tarabya çukuru

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 7 738

Üsküdar çukuru

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 8 838

Beylerbeyi çukuru

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 9 938

Küçüksu çukuru

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 10 1038

Paşabahçe-Beykoz çukuru

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 11 1138

Çayırbaşı çukuru

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 12 1238

Karaköy

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 13 1338

Tophane

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 14 1438
İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 15 1538

Ortaköy (dolgu olan kesimleri)

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 16 1638

Eyüp

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 17 1738

Alibeyköy

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 18 1838

Sütlüce

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 19 1938

Balat

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 20 2038

Kasımpaşa

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 21 2138

Kasımpaşa

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 22 2238

Kadıköy (Kurbağalıdere)

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 23 2338

Moda (denize bakan kısmı)

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 24 2438

Küçükyalı

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 25 2538

Kartal (Atalar bölümü)

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 26 2638

Tuzla (dere kısmı)

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 27 2738

Dilovası

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 28 2838

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 29 2938

Topkapı

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 30 3038

Bakırköy

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 31 3138

Bahçelievler

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 32 3238

Merter

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 33 3338

Şirinevler (bir kısmı)

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 34 3438

Halkalı

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 35 3538

Nakkaşdere

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 36 3638

Esenkent

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 37 3738

Ömerli

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangisi? İlçe ilçe, Mahalle mahalle deprem fay hatları 38 3838
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