Bakan tekin duyurdu! İstanbul'da okullara 2 gün deprem tatili

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Megakentteki depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

OKULLARA 2 GÜN DEPREM TATİLİ

Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Açıklamada; kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan, sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışında tutulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, "Sadece iki okulumuzun dış sıvalarında çatlaklar var. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok. Biraz önce İçişleri Bakanı ile görüştüm. Olası bir sorunlu durumda okulların toplanma merkezi olması açısından bizden yarın ve sonraki gün için okulların tatil edilmesini istediler. Biz de yarın ve sonraki gün için tatil kararı aldık." dedi.

ÜNİVERSİTELER DE 2 GÜN TATİL

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin tatil edilip edilmediği ile ilgili açıklama yaptı. Özvar, "İstanbul ve civar bölgelerdeki üniversitelerimizde herhangi bir sorun ve aksilik yok. Çok şükür şu ana kadar gerek yapı gerek insani açısından hasarla karşı karşıya olmadığımızı ifade etmek isterim. İstanbul'da başta Valimiz Davut gül olmak üzere İçişleri Bakanımız ile iletişim halindeyiz. Yapılan istişareler neticesinde yarın ve Cuma günleri devlet ve vakıf üniversiteleri tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu, ölü ve yaralı var mı?

Son Dakika! İstanbul'da çok şiddetli deprem meydana geldi

İstanbul'da deprem sonrası Naci Görür'den çok kritik açıklama: Yeri anlamlı, çok dikkatli olmak lazım