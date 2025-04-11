  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı

Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı

Yayınlanma:
Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı
Siltaş Yapı Pendikspor Trendyol 1. Lig 33. hafta maçında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücüspor'u 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaşarak playof şansını artırdı.
Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı 1 17

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı 2 27

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı 3 37

Mücadelede ilk golü 13. dakikada Ankaragücü'nden Owusu Kwabena attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı 4 47

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri ise 18. dakikada Mesut Özdemir ile 35. dakikada Emeka Friday Eze kaydetti.

Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı 5 57

Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü, 38 puanda kaldı. Başkent ekibi düşme potasının hemen üstünde 16. sırada yer alırken 17. sırada bulunan Manisa FK ile aynı puana sahip.

Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı 6 67

1. Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.

Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı 7 77

Stat: Pendik

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mahmut Gülle, Baykal Tuna

Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou (Dk. 88 Mete Kaan Demir), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Dk. 50 Tarık Tekdal), Sequeira, Topalli (Dk. 89 Mustafa Pektemek), Denic, Mesut Özdemir, Del Valle (Dk. 76 Furkan Mehmet Doğan), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Samet Asatekin), Eze

MKE Ankaragücü: Erten Ersu (Dk. 67 Görkem Cihan), İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Emre Gültekin (Dk. 67 Laura), Osman Çelik, Kwabena, Dalcio, Bajic, Cephas (Dk. 81 Ali Kaan Güneren)

Goller: Dk. 13 Kwabena (MKE Ankaragücü), Dk. 18 Mesut Özdemir, Dk. 35 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Mert Çetin (MKE Ankaragücü), Dk. 74 Berkay Sülüngöz, Dk. 86 Topalli, Dk. 90+2 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)

HABERE YORUM KAT