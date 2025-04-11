Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı

Stat: Pendik
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mahmut Gülle, Baykal Tuna
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou (Dk. 88 Mete Kaan Demir), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Dk. 50 Tarık Tekdal), Sequeira, Topalli (Dk. 89 Mustafa Pektemek), Denic, Mesut Özdemir, Del Valle (Dk. 76 Furkan Mehmet Doğan), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Samet Asatekin), Eze
MKE Ankaragücü: Erten Ersu (Dk. 67 Görkem Cihan), İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Emre Gültekin (Dk. 67 Laura), Osman Çelik, Kwabena, Dalcio, Bajic, Cephas (Dk. 81 Ali Kaan Güneren)
Goller: Dk. 13 Kwabena (MKE Ankaragücü), Dk. 18 Mesut Özdemir, Dk. 35 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Mert Çetin (MKE Ankaragücü), Dk. 74 Berkay Sülüngöz, Dk. 86 Topalli, Dk. 90+2 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)