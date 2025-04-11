ABD-Çin geriliminde kısasa kısas! Çin'den yeni misilleme hamlesi! İşte, dikkat çeken ayrıntılar...

Beyaz Saray’ın yüzde 145'lik tarife hamlesine karşı Çin, ABD mallarına yüzde 125 vergi uygulayacağını açıkladı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında gerilim yeniden tırmandı. Beyaz Saray’ın dün yaptığı açıklamada Çin’e yönelik tarifelerin yüzde 145’e çıkarıldığı belirtilirken, Çin’den misilleme gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD mallarına uygulanacak gümrük tarifesinin yüzde 125'e çıkarıldığını duyurdu.

YENİ TARİFE 12 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Çin’in açıklamasına göre, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik artırılmış gümrük tarifeleri 12 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Pekin yönetimi, bu adımın "adil olmayan uygulamalara karşı gerekli bir cevap" olduğunu vurguladı.

"ÇİN BUNU GÖRMEZDEN GELECEK"

Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Eğer ABD, Çin'in ihraç ettiği mallara ek gümrük vergileri uygulamaya devam eder ise Çin bunu görmezden gelecek" dedi

TRUMP: ONLARLA ANLAŞABİLMEYİ ÇOK İSTERİM

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den gümrük tarifeleri yoluyla çok faydalandığını söyleyerek "Çin ile neler olacağını göreceğiz. Onlarla anlaşabilmeyi çok isterim" ifadelerini kullanmıştı.

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Trump, ABD'nin Çin ile ticaretinde çok ciddi oranlarda açık verdiğini ve bunun sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Trump "Şimdi masayı yeniden kuruyoruz" dedi.

PİYASALAR ANINDA TEPKİ VERDİ

Kararın ardından ABD borsalarında vadeli endeksler negatife döndü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ve Dow Jones vadelileri yüzde 0,2 oranında değer kaybetti. Uzmanlara göre, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin tırmanması, küresel piyasalarda belirsizlikleri artırabilir.

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