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Son dakika! İsrail'de sirenler çalmaya başladı! Halka evlerinize gidin stok yapın çağrısı yapıldı
Hizbullah ile İsrail arasında savaş bir üst seviyeye çıkarak, Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa şehrini vurmasıyla hükümetten halka "stok yapın evlerinize gidin" çağrısı geldi.
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