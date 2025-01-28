Son dakika: Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı! İşte o, önemli başlıklar...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 21 Ocak'ta 78 canımızı hayattan koparan Yangın ile sarsıldık.

Grand Kartal otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Henüz yanmış insanlar otelden çıkarılmamışken, onu bunu suçlayıp narsistlik yaptılar.

Grand Kartal oteli yangınında 8 aile yok olmuş kimin umurunda. 36 çocuğumuz hayatını kaybetmiş kimin önceliğinde. Allah için birisi söylesin, geçen haftadan beri süre gelen tartışmadan bir sonuç çıkaran var mıdır? Hangi ara insanlıktan bu kadar uzaklaştık. Trajedinin empatiden yoksun bir tartışmaya dönmesi yanlış.

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Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Gereksiz tartışmalar bırakılıp asıl failler hesap vermelidir. Faillerin yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapacağız. Cumhur İttifakı sorumluların hesap vermesi için gerekeni yapar.

78 vatandaşımızın vebalini uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler.

"YARGI GEREĞİNİ YAPACAK"

İnsan hayatı ucuz olmamalıdır. Kartalkaya yangını bir cinayettir. Bırakalım yargı görevini yapsın, sorumlular hesap versin. Beni ilgilendirmiyor demek ahlaki sorumluluk ilgisini çiğnemek demektir.

"FİLİSTİN'DE TEMENNİMİZ 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Filistin'de temennimiz, iki devletli çözüm ile kalıcı barışın tesis edilmesidir.

Filistinli kardeşlerimizin nerede yaşayacağı hiçbir ülkenin tayin edebileceği bir konu değildir. Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı bunu ifade etmek daha gayrihukuki bir tutumun özetidir. ABD yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasıdır.

SURİYE'DEKİ YPG/PKK VARLIĞI

ABD'ye düşen terör örgütleriyle bağlarını koparmasıdır.

ABD'ye düşen terör örgütleriyle bağlarını koparmasıdır. Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti, milli sınırlarını korumak adına terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmüş bugünlere kadar gelmiştir. Bugün ASALA terör örgütü yoktur. PKK terörü yok denilecek kadar azalmıştır. Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz.

15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum, hadi çıkın sokağa da görelim. Türkiye sahipsiz değil, yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın.

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Terörsüz Türkiye gerçek olacak. Devir Türk devridir, terörün omurgası kırılacaktır. Erken seçim beklentisi hayali bir beklentidir.

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