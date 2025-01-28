Bahçeli'den muhalefetin erken seçim beklentisine cevap: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın! İşte önemli başlıklar...

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin erken çağrısına yanıt verdi. Bahçeli, ''Seçim beklentisi hayali bir beklentidir. Boşa kürek çekmektir. Türkiye sahipsiz değildir. Cumhurbaşkanlığı sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır. Hadi, yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa görelim. Sokağa çıkma çağrılarının isyana teşvik olduğunu biliyoruz.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi.

Muhalefetin erken çağrısına yanıt veren Bahçeli, ''Seçim beklentisi hayali bir beklentidir. Boşa kürek çekmektir. Türkiye sahipsiz değildir. Cumhurbaşkanlığı sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır. Hadi, yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa görelim. Sokağa çıkma çağrılarının isyana teşvik olduğunu biliyoruz.'' dedi.

DEM Parti İmralı heyetinin, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere de değinen Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın." dedi.

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ABD BAŞKANI TRUMP'A FİLİSTİN TEPKİSİ

''Filistin'de temennimiz iki devleti çözüm ile kalıcı barışın tesis edilmesidir. Gazzeli mazlumların Mısır ve Ürdün'e sürdürülme planı son derece sakıncalıdır. Gazzelilerin Mısır ve Ürdün'de sürülmesi düşüncesi hezeyandır. ABD'nin 'PKK-YPG, DEAŞ'a karşı ortağımız' açıklaması kabul edilemez. Suriye'de ABD'ye düşen terör örgütleriyle bağını koparmasıdır. Filistinli kardeşlerimizin nerede yaşayacağı hiçbir ülkenin tayin edebileceği bir konu değildir.

''TERÖR ÖRGÜTÜNÜ CEZALANDIRMAK HAKKIMIZ''

Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı bunu ifade etmek daha gayrihukuki bir tutumun özetidir. ABD yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasıdır. Bölücü terör örgütleri silah bırakmıyorsa o silahları elinden alıp teröristlerin kafasında kırmak ve hepsini birden cezalandırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz. Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin görevidir. Türkiye sahipsiz değildir, Türk-Kürt, Alevi-Sünni aynı kökün dalları, aynı milletin evlatları olarak birdir, beraberdir ve kardeştir. Terörsüz Türkiye gerçek olacak, terörün omurgası kırılacak.

"ERKEN SEÇİM HAYALİ BİR BEKLENTİDİR"

Seçim beklentisi hayali bir beklentidir. Boşa kürek çekmektir. Türkiye sahipsiz değildir. Cumhurbaşkanlığı sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır. 15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyorum: Hadi, yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa görelim. Sokağa çıkma çağrılarının isyana teşvik olduğunu biliyoruz.

"İMRALI ÇAĞRISI BİR AN ÖNCE YAPILSIN"

DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın.''

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