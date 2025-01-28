MHP lideri Bahçeli'den duygu dolu açıklama: Grand Kartal otel yangınında ölen çocukların tek tek isimlerini saydı!

MHP lideri Bahçeli'den duygu dolu açıklama: Grand Kartal otel yangınında ölen çocukların tek tek isimlerini sayarken gözyaşlarına hakim olamadı...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden çocukları isimleriyle birlikte tek tek andı. Yangın faciasındaki sorumluların yargı karşısında hesap vereceğini kaydeden Bahçeli, çocukları andığı dakikalarda gözyaşlarını tutamadı.

Bahçeli'in Kartalkaya yangın faciasına ilişkin sözleri şu şekilde;

"8 aile yok olmuş kimin umrunda? 36 çocuğumuz hayata veda etmiş, kimin gündeminde? Şu anda buz gibi bir toprağın koynundalar. Allah için birisi söylesin, değersiz tartışma anaforundan bir şey anlayan var mıdır? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Hangi ara siyasi ihtirasların bu kadar eline düştük? Yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?"

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Bolu'daki otel yangını faciasından bahsederken duygu dolu anlar yaşadı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini anarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

''78 CANIMIZ HAYATTAN KOPARILDI''

21 Ocak'ta 78 canımızı hayattan koparan yangın ile sarsıldık. Bolu Kartalkaya'daki ahşap yapılı otelde çıkan yangın, 78 kardeşimizi, 78 masum insanımızı, 78 suçsuz vatandaşlarımızı hem yakarak hem de zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Grand Kartal oteli yangınında 8 aile yok olmuş, henüz körpe çağdaki 36 çocuğumuz hayata veda etmiş. Evlatlarımız sıcak evlerinde olmaları gerekirken şuanda buz gibi bir toprağın koynunda.

“BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERSİN”

El ele vererek felaketin sorumluluları adalet önüne çıkarılmalı. Bırakalım yargı görevini yapsın. Pişkin otel sahibinin suçu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra otelin restoranına uygunluk belgesi veren, eksikliklerle ilgili hukuki ihbardan kaçan Bolu Belediyesi’nin yangını siyasi karambole getirme çabasını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesi, İl Özel İdaresi ve Bolu Valiliği'nin sorumluluk alanından uzak durmasını doğru bulmuyoruz. Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler.

''BİR AN EVVEL DENETLEME YAPILMALI''

Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vermeli. Bir an evvel denetleme yapılmalı. Kartalkaya yangını bi cinayettir. Sönmüş kutuplar üzerine kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Facianın dumanları tütüyorken, henüz hayatını kaybeden masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken, başkalarını suçlayıp işin içinden çıkmaya çalışmak narsistliktir. Bolu Belediyesi yangını karambole getiriyor.

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