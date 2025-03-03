Son dakika! İhaleye fesat soruşturmasında gözaltına alınmıştı: CHP'li başkan ve 22 şüpheli adliyeye sevk edildi...

CHP'li Beykoz Belediyesi soruşturmasında, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 kişi Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Savcılığın geçtiğimiz hafta dosyalarına el koyduğu CHP'li Beykoz Belediyesi’ne "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması açıldı.

Bu kapsamda Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ayrıca 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 22 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'Lİ BAŞKAN ADLİYEDE

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde başlayan arama ve el koyma işlemleri tamamlandı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakları delil olarak torbalarla emniyete götürdü.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Köseler’in de aralarında bulunduğu dört şüpheli ile ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlamalarıyla 22 kişi sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Aralarında Köseler'in de bulunduğu 22 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B dahil 21 şüpheli birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan gözaltına alındı. Köseler'in gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mali Şube Polisleri tarafından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir aileden olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz’da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Mamak’taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu. 1999 Yerel Seçimlerinde, Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

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