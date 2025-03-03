Devlet Bahçeli Ahmet Türk ile telefonda görüştü: Umarım her şey güzel geçecek

Devlet Bahçeli Ahmet Türk ile telefonda görüştü: Silah bırakma sürecinin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili isimlerle telefon görüşmelerine başladı.

İlk önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı ardından Selahattin Demirtaş'ı arayan MHP lideri, son olarak Ahmet Türk'le telefonda konuştu. Bahçeli ile görüşmesini aktaran Ahmet Türk, "Bahçeli açıklamadan sonra Tuncer Bakırhan'ı ve beni aradı. Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini söyledi. 'Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum' dedi."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan süreçte, terörist elebaşı Abdullah Öcalan tarihi bir çağırda bulundu.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, eli kanlı terör örgütüne kendisini fesih etmesi için çağrı yaparken “silahı bırak, kendini feshet” dedi.

Kandil'den beklenen açıklama geldi ve terör örgütü ateşkes ilan etti. Kandil’in açıklamasında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıya uyulacağı kaydedildi.

PKK ATEŞKES İLAN ETTİ

Terör örgütü PKK, İmralı Heyeti'nin, önceki gün basın toplantısıyla duyurduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Kongreyi toplayın ve silah bırakın" çağrısını kabul ettiğini duyurdu.

PKK tarafından yapılan açıklamada, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

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''ÖCALAN SERBEST KALSIN''

Örgütün açıklamasından ana satırlar şu şekilde;

- Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz.

- Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

- Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır.

- Parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için Öcalan'ıın bizzat yönetmesi gerekir.

- Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.

- Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ ile yeni bir adım atıyor ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm ezilenler için yeni bir mücadele süreci başlatıyor.

"HER ŞEY GÜZEL GEÇECEK"

Sürecin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili isimlerle telefon görüşmelerine başladı. İlk önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı ardından Selahattin Demirtaş'ı arayan MHP lideri, son olarak Ahmet Türk'le telefonda konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Türk, Bahçeli ile görüşmesini aktarırken şunları ifade etti;

"Bahçeli açıklamadan sonra Tuncer Bakırhan'ı ve beni aradı. Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini söyledi. 'Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum' dedi."

''BUNLAR PAZARLIK KONUSU YAPILACAK ŞEYLER DEĞİL''

Kamuoyundaki 'pazarlık' tartışmalarını şiddetle reddeden Ahmet Türk, bunların pazarlık konusu yapılamayacak şeyler olduğunu belirtti.

Sözlerine devam eden Ahmet Türk, "Burada demokrasi adına bazı adımların atılması, bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Toplumu rahatlatacak şeyler. Bugün binlerce insan haksız ve hukuksuz yere cezaevinde yatıyor. Kürt dilinin özgürce kendisini geliştirebileceği bir ortamın hazırlanması gerekiyor. Çok kültürlü bir Türkiye’nin oluşması konusunda… Bazıları pazarlık diyor. Bunlar pazarlık konusu yapılacak şeyler değil, olması gerekendir, atılması gereken adımlardır.'' dedi.

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