Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda: Sevenleri o gün, son yolculuğuna uğurlayacak...

Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda…

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Akbayram, "Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören Akbayram, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Edip Akbayram, 4 Mart Salı günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

LİSE DÖNEMİNDE ORKESTRA KURDU

"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı. Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı.

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SAHNEYE ÇIKTIĞI ŞEHİR ADANA

İlk plağında yer alan "Kendim ettim kendim buldum" şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı "Siyah Örümcekler"di. Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu. Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı.

DİŞ HEKİMLİĞİ İLE MÜZİK ARASINDA

Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

250'YE YAKIN ÖDÜLÜ BULUNUYOR

"Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı eserleri hafızalara kazınan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı. Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.