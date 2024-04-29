Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs ile ilgili kritik bir açıklama yaptı!

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs ile ilgili kritik bir açıklama yaptı! Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları...

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Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs ile ilgili kritik bir açıklama yaptı!

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs ile ilgili kritik bir açıklama yaptı...

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

1 Mayıs nedeniyle 103 etkinlik müracaatı yapılmıştır ve hepsine izin verilmiştir. İstanbul için ayrı parantez açmak istiyorum. Böylesine önemli bir mega şehrin huzuru ve güvenliği bizim için önceliktir. Valiliğimizde her yıl Ocak ayında ilan edilmektedir. Bugün İstanbul'da 40 yer ilan edilmiştir. Sendikaların yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuruda bulundular oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletilmiştir.

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Terör örgütleri de "Taksim'e gelin" çağrısı yapıyorlar. Terör örgütlerinin Taksim'i propagandalarına alet etmelerine izin vermeyeceğiz. 1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde kapatılacaktır.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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