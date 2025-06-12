Son Dakika Hindistan'da içinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Son Dakika: Hindistan'nın batısındaki Ahmedabat şehrinde Bırmınghama giden ve içinde 242 kişinin olduğu belirtilen yolcu uçağı düştü.

Hindistan'ın Ahmedabad bölgesinde Air India'ya ait yolcu uçağı düştü. Görgü tanıkları, uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü açıkladı.

Air India, kazaya ilişkin basına bilgi verdi. Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağın Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek için 13.10'da kalkış yaptığı belirtildi.

Ahmedabad polisi, bölgeyi trafiğe kapattı.

India Today'in iddiasına göre, uçakta 230'u yolcu, 10'u mürettebat olmak üzere toplamda 242 kişi bulunuyordu. Sosyal medyada ise uçağın Ahmedabad'da bir yerleşim bölgesine düştüğü öne sürüldü.

Kazaya ilişkin ilk görünt