Son dakika haberi! Uluslararası ceza mahkemesi, Netanyahu hakkında yakalama emri verdi!

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GAZZE'YE SALDIRILAR 411 GÜNDÜR SÜRÜYOR

İsrail'in bir yıldan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 35 binden fazla çocuğun ebeveynini veya anne-babasından en az birini kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

43 BİN 972 ŞEHİT

İsrail ordusunun Gazze'de işlediği 3 bin 838 katliamda 43 bin 972 Filistinlinin şehit olduğu, 11 bin kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu ve 104 bin 8'inin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de yaralanan ve şehit olanların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarında ölenlerden 17 bin 492'sinin çocuk, 11 bin 979'unun kadın olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından dünyaya gelen ve ölen çocukların sayısının 211, hayatını kaybeden bir yaş altı çocukların sayısının da 825 olduğu vurgulandı.

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Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 35 bin 60 çocuğun ebeveynini veya anne-babasından en az birini kaybettiği vurgulandı.

"GAZZE ŞERİDİ'NİN YÜZDE 86'SI YIKILDI"

Açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sının yıkıldığına ve İsrail saldırılarının doğrudan verdiği zararın 37 milyar dolara ulaştığına vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun şiddetli saldırılarıyla Gazze'de 815 caminin tamamen yıkıldığı, 151 caminin restorasyona ihtiyaç duyduğu ve 3 kilisenin de yıkıldığı ifade edildi.

Gazze'deki 60 mezarlıktan 19’unun İsrail saldırılarında zarar gördüğü, bazılarının tamamen yok olduğu, İsrail ordusunun Gazze'den 2 bin 300 Filistinlinin cesedini çaldığı aktarıldı.

GAZZE'DE 160 BİN KONUT YIKILDI

İsrail saldırılarında Gazze'de 160 bin konutun tamamen yıkıldığı, 83 bin konutun kullanılamaz hale geldiği, 193 bininin kısmen yıkıldığı kaydedildi.

İsrail'in, bir yıldan uzun sürede Gazze’ye 83 bin 600 ton patlayıcı attığı aktarıldı.

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