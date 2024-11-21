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Son dakika: Merkez bankası faizi % 50'de sabitledi!

Son dakika! Merkez bankası faizi % 50'de sabitledi: MB: Ekimde enflasyonun ana eğiliminde düşüş yaşandı

Son dakika: Merkez bankası faizi % 50'de sabitledi!
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Son dakika! Merkez bankası faizi % 50'de sabitledi: MB: Ekimde enflasyonun ana eğiliminde düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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