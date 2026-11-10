Araç sahipleri rahat bir nefes alacak: Akaryakıta çifte indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından küresel petrol piyasalarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün yaklaşık yüzde 6 değer kaybetmesiyle benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynakları, benzine perşembe, motorine ise cumartesi günü indirim gelebileceğini belirterek litre başına 3-4 liralık düşüş ihtimaline işaret etti.