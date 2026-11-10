Araç sahipleri rahat bir nefes alacak: Akaryakıta çifte indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

LİTREDE 3-4 LİRA İNDİRİM SÖZ KONUSU

Kaynaklar, benzinde de hızlı bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Benzine perşembe, motorine de cumartesi günü indirim gündeme gelebilir. Tabii, bu arada küresel piyasalarda fiyatların artışına neden olmayacak bir gelişme yaşanmazsa" dedi.Kaynaklar, bu aşamada indirime ilişkin net bir tutar vermenin mümkün olmadığını kaydederek, litrede 3-4 lira indirimin söz konusu olabileceğini, gelişmelere göre bu tutarın değişebileceğini söyledi.