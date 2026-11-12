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Yeni Parti'de İmamoğlu'na yer yok mu? İşte Dilek İmamoğlu’nu askıya alan karar!

Yeni Parti'de Dilek İmamoğlu'nun parti yönetiminde görev üstlenme beklentisi huzursuzluğa neden oldu. Parti kaynakları, Özgür Özel'in bu ihtimale mesafeli durmasını beklediklerini dile getirdi.

Yeni Parti'de İmamoğlu'na yer yok mu? İşte Dilek İmamoğlu’nu askıya alan karar!
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Yeni Parti'de İmamoğlu'na yer yok mu? İşte Dilek İmamoğlu’nu askıya alan karar!

Yeni Parti'de Dilek İmamoğlu'nun parti yönetiminde görev üstlenme beklentisi huzursuzluğa neden oldu. Parti kaynakları, Özgür Özel'in bu ihtimale mesafeli durmasını beklediklerini dile getirdi.
Yeni Parti’de Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun parti yönetiminde üstleneceği olası görev tartışma konusu oldu.

Yeni Parti'de İmamoğlu'na yer yok mu? İşte Dilek İmamoğlu’nu askıya alan karar!

İstanbul delegasyonundan Parti Meclisi’ne girmesi beklenen Dilek İmamoğlu’nun, seçimlerin ardından oluşturulacak Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) da görev alabileceği beklentisi parti içerisinde huzursuzluk doğurdu.

Parti kaynakları, İmamoğlu ailesinden bir ismin doğrudan parti yönetiminde yer almasının Yeni Parti’yi siyasi tartışmaların açık hedefi hâline getirebileceğine dikkat çekti.

Yeni Parti'de İmamoğlu'na yer yok mu? İşte Dilek İmamoğlu’nu askıya alan karar!

Bu durumun, parti yönetiminde Ekrem İmamoğlu’nun etkisinin bulunduğu yönündeki tartışmaları da beraberinde getireceğini savunan kaynaklar, “Özgür Özel’in bu ihtimale mesafeli duracağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Özel’in, Dilek İmamoğlu’nun parti yönetiminde doğrudan görev almasıyla Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinin MYK’ya düşmesine izin vermeyeceği görüşü dile getiriliyor.

Kaynak: YENİ ŞAFAK

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