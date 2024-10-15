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Son dakika haberi! 18 gündür kayıp olan Rojin'in cansız bedeni bulundu!

Acı haberi Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: 18 gündür kayıp olan Rojin'in cansız bedeni bulundu!

Son dakika haberi! 18 gündür kayıp olan Rojin'in cansız bedeni bulundu!
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27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu!

Acı haberi Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika haberi! 18 gündür kayıp olan Rojin'in cansız bedeni bulundu!

Ali Yerlikaya:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum."

Son dakika haberi! 18 gündür kayıp olan Rojin'in cansız bedeni bulundu!

Son dakika haberi! 18 gündür kayıp olan Rojin'in cansız bedeni bulundu!Son dakika haberi! 18 gündür kayıp olan Rojin'in cansız bedeni bulundu!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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