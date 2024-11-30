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  3. Son dakika! Esad'a darbe girişimi iddiası! Şam'da kamu binalarından silah sesleri geliyor

Son dakika! Esad'a darbe girişimi iddiası! Şam'da kamu binalarından silah sesleri geliyor

Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle başkent Şam'da devlet başkanı Beşar Esad'ın sarayının yakınlarında kamu binalarında Esad yanlıları arasında çatışma çıktığı ve Beşar Esa'da darbe düzenlemek için harekete geçildiği belirtiliyor.

Son dakika! Esad'a darbe girişimi iddiası! Şam'da kamu binalarından silah sesleri geliyor
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SON DAKİKA HABERLERİ: Suriye Ordusu'nda bir grubun Halep'i cihatçı güçlere bırakan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı darbe girişimi başlattığı iddia edildi.
Suriye'de cihatçı güçler Halep ve İdlib illerinin ardından, rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama'ya yaklaştı.

ESAD'IN SARAYI YAKINLARI VE KAMU BİNALARINDAM SİLAH SESLERİ GELİYOR

Halep'i cihatçılara terk eden Esad'a karşı darbe girişimi başlatıldığı iddia ediliyor.

Şam'da bazı kamu binalarından çatışma sesleri geldiği belirtiliyor. Sosyal medyada da çatışmalara ilişkin görüntüler yayınlanıyor.

İddiaya göre darbe girişimini Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen başlattı. Darbeci güçlerle Cumhuriyet Muhafızları arasında çatışma çıktı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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