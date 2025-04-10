Son dakika! Erdoğan ile DEM Parti heyetinin ilk görüşmesi gerçekleşti: İşte o önemli açıklamalar ve detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Kritik görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Külliye'deki görüşmeden fotoğraf kareleri geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Külliye'deki görüşme, 1 saat 25 dakika sürdü.

'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma iradesinin teyit edileceği kabulde, sürece ilişkin son durum değerlendirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

"ÇOK POZİTİF BİR GÖRÜŞME OLDU"

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Görüşmeden çıkan DEM Parti heyetindeki Sırrı Süreyya Önder, "Çok daha umutluyuz. Çok pozitif bir görüşme oldu. Yazılı bir açıklama olacak." dedi.

Heyetteki diğer isim Pervin Buldan da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; DEM Parti ile bugün görüşeceğini söylemişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan 'terörsüz Türkiye' hedefinin başladığı süreç sonrası DEM Parti heyeti siyasi partilerle iki tur görüşmelerini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk temas ise bugün Külliye'de gerçekleşti.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VAR?

DEM Parti heyetinden kritik görüşmeye Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan katılıyor.

Gözler Beştepe'deki görüşmedeyken, DEM Parti heyeti Meclis'ten Beştepe'ye doğru yola çıkmadan önce kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME OLACAK"

Heyetin açıklamaları şu şekilde;

Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada, "Pervin Başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, bundan sonrası için hem görüş ve önerilerini alacağız hem kendi görüş ve önerilerimizi paylaşacağız. Bundan sonra süreç çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir. Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık herkes de öyle davrandı herkese minnetarız." dedi.

Heyetteki bir diğer isim Pervin Buldan ise; "Ben önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim, şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle ilk defa görüş alışverişinde bulunacak, biz de kendisini bilgilendireceğiz. Belki sonrasında yazılı bir açıklama yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Önemli görüşmeye dakikalar kala DEM Parti'den açıklama!

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