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Son dakika! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı açıklandı!

Son dakika! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı yüzde 15,75 oranında artırıldı! Bağkur ve emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu!

Son dakika! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı açıklandı!
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Son dakika! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı açıklandı!

En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı yüzde 15,75 oranında artırıldı! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu!

Son dakika! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı açıklandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına yüzde 15,75 zam yapıldığını açıkladı.

Son dakika! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı açıklandı!

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Ancak bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Yeni en düşük emekli maaşı Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinin kabulünün ardından yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl temmuz ayı ortasında 11 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Son dakika! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı açıklandı!Son dakika! En düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşı açıklandı!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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