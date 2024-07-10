Son dakika! Emekli maaşı toplantısı yarın Beştepe'de

Son dakika! Merakla beklenen Emekli maaşı toplantısı yarın Beştepe'de saat 15.30 yapılacağı açıklandı.

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Son dakika! Emekli maaşı toplantısı yarın Beştepe'de

Son dakika! Merakla beklenen Emekli maaşı toplantısı yarın Beştepe'de saat 15.30 yapılacağı açıklandı.

Milyonlarca emeklinin altı aylık enflasyon zammından faydalanamayarak en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL maaş almaya devam etmesi tepkilere neden olmuş iktidar yeni bir çalışmanın başladığını duyurmuştu.

Son dakika! Emekli maaşı toplantısı yarın Beştepe'de

Yapılan açıklama ile Emekli maaşı toplantısı yarın Beştepe'de saat 15.30 yapılacağı duyuruldu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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