Son dakika! Yargıtay, Adnan Oktar hakkındaki o kararı onadı!

Son dakika! Yargıtay, Adnan Oktar hakkındaki o kararı onadı. Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler de kesinleşmiş oldu.

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Son dakika! Yargıtay, Adnan Oktar hakkındaki o kararı onadı!

Son dakika! Yargıtay, Adnan Oktar hakkındaki o kararı onadı. Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler de kesinleşmiş oldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onadı.Yargıtay 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi, Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onadı.

Son dakika! Yargıtay, Adnan Oktar hakkındaki o kararı onadı!

Yargıtay'ın gerekçeli kararında Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler de kesinleşmiş oldu.

Son dakika! Yargıtay, Adnan Oktar hakkındaki o kararı onadı!

NEYLE SUÇLANIYORLARDI?

Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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