Son dakika! Ege'de depremin büyüklüğü artıyor: 5.2 büyüklüğünde deprem ne anlama geliyor?

Son dakika! AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydaba geldi.

Saat 16.04'te gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Ege'de peş peşe depremler! ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ değerlendirmesi

Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik, volkanik aktivitenin habercisi olabilir. Prof. Dr. Süleyman Pampal, 400’ün üzerinde deprem kaydedilen bölgenin 8,5 büyüklüğünde bir deprem riski taşıdığını açıklarken depremler ve tsunami tehlikesine karşı Türkiye’nin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Ege Denizi 28 Ocak 2025’ten itibaren meydana gelen depremler ile beşik gibi sallanıyor. 2023’teki felaketin ardından, Ege’de meydana gelen üst üste depremler, yeni bir afetin habercisi olma ihtimaliyle gündemde.

Büyüklüğü 8 ile 8,5 arasında olabilir

Ege'deki artan depremlerin büyüklüğünün 8 ile 8,5 arasında olabileceği ifade ediliyor. Bu büyüklükteki bir deprem, Yunanistan adalarını, Yunanistan anakarasını ve Türkiye'nin batı kıyılarını etkileyebilir. Prof. Dr. Pampal, "En büyük hasar Yunanistan'a yönelik olacaktır" dedi.

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