'Ünlülerin tefecisi' soruşturmasında önemli gelişme! Seda Sayan ifade verdi: 4 şüpheli tutuklandı!

İstanbul'da, bazı ünlülere ve esnafa yüksek faizle borç para verilmesine ilişkin operasyonda gözaltına alınan, aralarında "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan da "Müşteki" sıfatıyla İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.