'Ünlülerin tefecisi' soruşturmasında önemli gelişme! Seda Sayan ifade verdi: 4 şüpheli tutuklandı!

İstanbul'da, bazı ünlülere ve esnafa yüksek faizle borç para verilmesine ilişkin operasyonda gözaltına alınan, aralarında "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan da "Müşteki" sıfatıyla İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturmada ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ile birlikte 4 kişi tutuklandı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan da "Tefecilik" soruşturması kapsamında düzenlenen ve dört kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili ifade verdi.
SEDA SAYAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
Seda Sayan'ın ifadesinde "Örfi benim arkadaşımdı, aramızda tefecilik ilişkisi yok. Ben şikayetçi değilim. 2020-2023 yılları arasında beraber çalışacaktık. Bir kanalda program yapacaktık. Olmadı. Vazgeçildi. Ele geçirilen ve ismimin yazdığı evrak tefecilikle alakalı değil." dediği öğrenildi.
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OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ziyadin Bilgi isimli kişinin ısrarlı şekilde rahatsız edilen, ikamet ve iş yerine kalabalık grupla gelip tehdit edilen Kadir A.'nın şikayeti üzerine Mali Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Şişli ilçesindeki bir işletmeye, Mali Şube Ekipleri müşteri olarak oturarak tefecilere suç üstü yaptı.
MAĞDURLAR EMNİYETE ÇAĞIRILDI
İşletmede bulunan Ziyadin Bilgi Tefecilik ve Nitelikli Tehdit suçlarının faili olduğu yönünde bulgular elde edilerek gözaltına alınmış ve dijital materyaline el konuldu. Dijital materyal ön incelemesinde, Ziyadin Bilgi'nin tefe karşılığı borç verdiği birçok mağdurla ilgili listenin olduğu görülerek, açık kimliği tespit edilebilenler Şube Müdürlüğüne davet edildi.