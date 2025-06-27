Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar peş peşe geldi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Koridor için projeleri hayata geçirdiğimizde 114 milyar dolarlık üretim etkisi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İki gün boyunca alacağınız kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Forumun önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum."



"Küresel Ulaştırma Koridorları Forum'u kapsamında 70 ülkeden temsilciyi Türkiye'de misafiri etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz."

"Tarihte olduğu gibi günümüzde olduğu gibi ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler bilişimsel gelişimlerini de ilerletiyor. Yol medeniyettir dedik. Bu anlamda büyük bir yatırım seferberliğini başlattık."



"Yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyon dolara denk geliyor. Sanayiden ihracat turizmden lojistik hizmetlerine kadar yatırımlardan bir çok sektörler faydalandı."



"Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde sanayiden ihracata birçok sektör olumlu etkilendi."



"Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbiriyle bağlıyken bugün bu sayı 77 ile yükseldi."



"Havayolunu halkın yolu haline hamdolsun biz dönüştürdük."

"51 TRİLYON DOLARLIK BİR COĞRAFYANIN MERKEZİNDESİNİZ"

Türkiye'nin konumunun önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar insana doğrudan erişim sağlayan bir ülkenin misafirisiniz. Ekonomik bakımdan toplam 51 trilyon doları aşan gayri safi yurt içi hasılaya sahip bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyorsunuz." diye konuştu.

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Forumun uluslararası bir toplantıdan daha fazlası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;

Forumun bir uluslararası toplantıdan öte, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve liderlik kapasitesini tüm dünyaya gösteren önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere, dünyanın dört bir yanından gelerek foruma katkı verecek siz değerli dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

"300 MİLYAR DOLARLIK ULAŞTIRMA YATIRIMI YAPTIK"

Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatların öneminin her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun en açık örneğini Covid salgını döneminde hep beraber yaşadık. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında ortaya çıkan belirsizlikler, yeni ve güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tarihte olduğu gibi, günümüzde de ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler, toplumlarının sadece refahına katkıda bulunmuyor, aynı zamanda kültürel ve bilimsel gelişimlerini de ilerletiyor." dedi.

Türkiye'nin özellikle son 22 yıldır kara, hava ve deniz yollarına ilave olarak iletişim ve enerji hatlarına yaptığı büyük yatırımların gerisindeki en temel motivasyonun bu yaklaşım olduğunu kaydeden Erdoğan, "yol medeniyettir" dediklerini ve bu alanda büyük bir yatırım seferberliğini başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı karayollarına, 64 milyar doları demiryollarına, 25 milyar doları havayollarına, 4 milyar doları denizciliğe, 25 milyar doları ise haberleşme altyapısına harcandı. Bu yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyar dolara tekabül ediyor. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık. Sanayiden ihracata, turizmden lojistik hizmetlerine kadar birçok sektör bu yatırımlardan olumlu etkilendi. Ulaştırma yatırımları adeta ekonomimizin itici gücü haline geldi." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN TAKOZ SİYASETİNE HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan, projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz. Orta Koridor için projeleri hayata geçirdiğimizde 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlanacağını öngörüyoruz. Kalkınma Yolu Projesi sayesinde Irak'ın Faw Limanı'na gelen yüklerin, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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