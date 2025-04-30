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Son dakika! Borsa İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika! Borsa İstanbul'da operasyon: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Son dakika! Borsa İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
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Son dakika! Borsa İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Borsa İstanbul'da operasyon: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Borsa İstanbul operasyonu: 15 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yaptıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Borsa İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

ÖRGÜT VE DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi.

Polis hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi arıyor.

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