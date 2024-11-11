Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da dünyaya önemli mesajlar verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda dünyaya önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları;

''İsrail kadın ve çocukları katlediyor. İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırıyor. Bir yandan acil ateşkes yapılmasına odaklanırken bir yandan Gazze'ye yardım yollanmasında acil çözüm bulunması şarttır.

Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Buna engel olmalıyız. Bir avuç Batı'lı ülke her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması, maalesef sahadaki durumun buraya gelmesine yol açmıştır.

İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek. Aramızdaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davasında bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz.

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu konulması, ticaretin sonlandırılması son derece mühimdir. Azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalini maaliyeti olduğunu hissettirecek tüm önerilere açığız.

Türkiye olarak İsrail'e karşı ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk. Somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. İki devletli bir çözüme ulaşmanın imkansızlığını hepimiz görüyoruz.

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Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin'i tanımasını teşvik etmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin tek ses olduğunu tüm dünyaya göstermesini rabbimden niyaz ediyorum.''

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