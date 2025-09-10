Son dakika... Başkan adayı Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe'nin dudak uçuklatan borcu belli oldu!

Fenerbahçe'nin dudak uçuklatan borcu belli oldu! Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri olan Sadettin Saran, basın toplantısı düzenleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, kulübün mevcut borcunu açıkladı.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri olan Sadettin Saran, basın toplantısı düzenledi. Saran, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine başlarken "21 Eylül'deki kongre sadece bir seçim değil Fenerbahçe'nin geleceği çok stratejik bir karardır." diyen Saran, "Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Ben taahhütte bulundum; 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler, tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim önceliğimiz net; futbolda şampiyonluk" şeklinde konuştu.

"YÖNETİMİME EĞLENEN VE KENDİNİ ÇOK CİDDİYE ALMAYAN İNSANLARI SEÇTİM"

Yönetim kurulunda yer alacak isimler için konuşan Saran, "Yönetimimi eleştirenler var. Yeteri kadar büyük isim yok diyorlar. Büyük isimleri de gördük. Ben birkaç şeye dikkat ettim. Benden genç olmaları, kendi işlerinde başarılı olmaları ya da aileden aldıkları şirketi üst noktaya götürmeleri veya kendileri kurmaları. Hayatı boyunca başarıya, alkışa alışan insanlar ilk başarısızlıkta darmaduman olurlar. Fenerbahçe için elini taşın altına sokacak insanları seçtim. Onlara güveniyorum. Birkaç değişiklik olabilir. Aidat sorunumuz oldu. Düşünce kalkmasını bilen, göreve göre adam seçtik. İleride Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak insanlar seçmeye çalıştım. İçim rahat. İnşallah güzel, birbirini seven, güvenen, uzun yıllar çalışan bir ekip olacağız. Eğlenen ve kendini çok ciddiye almayan insanlar seçtim." dedi.

​

"FENERBAHÇE'NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR"

Sözlerinin devamında Fenerbahçe'deki değişim olgusunun altını çizen Sadettin Saran, "Bazı şeyler benim dışımda oldu. 2 defa ihraç oldum. 2016'ya kadar seçme ve seçilme hakkım yoktu. 2018'de seçme hakkına sahip oldum. Ali Bey'e çok teveccüh vardı. Değişime gerek var diyerek onu destekledim. 2021'de üç sene olmuştu, aday olmadım. 2024'te camiaya söz vermiştim, bir sonraki kongrede şartsız şurtsuz aday olurum dedim ve aday oldum. Zamanlama doğru değil ama sonuçta o sözü verdik. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. İnşallah değiştireceğiz. Tutulmayan sözleri tutacağız." ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜN BORCU 21.5 MİLYAR TL"

Son olarak kulübün mali yapısı ve borcu hakkında bilgiler veren Sadettin Saran şu cümlelerle konuşmasını noktaladı:

"Para konusu sürekli gündeme geliyor. Ben Fenerbahçeli olarak bundan rahatsızım. Koskoca dünya kulübü, birinin cebine muhtaçmış gibi algı yaratılıyor. Fenerbahçe'nin para bulma sorunu yok. Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var. Fenerbahçe'nin aylık 4 milyon Euro açığı var. 21.5 milyar TL de borcu var. Bunda da ekibimle beraber, elimi taşın altına koyacağım. Projelerimiz var. Ali Bey, Bankalar Birliği'nden çıkacağını söyledi. Biz de geri kalan borçları kapatacağız. Önceliğimiz şampiyonluk. Fenerbahçe'de göz korkutacak bir durum yok. Ben geçen sene aday olmayı düşündüğümde Ali Bey sağolsun, şeffaf bir şekilde her şeyi açtı. Altından kalkacağız."

