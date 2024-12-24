Ulusal Staj Programı başvuruları başladı: Başvurular nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvurularını kabul etmeye başladı. Bu program ile birlikte önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim gören 800 bin öğrenciye staj imkanı verilecek.