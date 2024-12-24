Ulusal Staj Programı başvuruları başladı: Başvurular nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki 800 bin öğrenci, bu stajdan faydalanacak. İşte detaylar...
Yüzbinlerce kişinin faydalandığı bu program için başvuru tarihleri yaklaştı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvurularını kabul etmeye başladı. Bu program ile birlikte önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim gören 800 bin öğrenciye staj imkanı verilecek.
ULUSAL STAJ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Türkiye, KKTC ve yurt dışında uygulanmaya devam edilen Ulusal Staj Programı'na başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Adaylar, e-Devlet ile birlikte çalışan 'Kariyer Kapısı' üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri 23 Aralık 2024 Pazartesi gününden, 28 Şubat 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvurabiliyor.