  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisinden istifa etti!

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisinden istifa etti!

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından: "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum.'' diyerek istifa haberini duyurdu.

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisinden istifa etti!
Yayınlanma:

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından: "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum.'' diyerek istifa haberini duyurdu.

Yamalı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisinden istifa etti!

Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun milletvekili sayısı 19'a düşecek.

Yamalı, TBMM Başkanlığına partisinden istifa ettiğine yönelik dilekçesini sunmasının ardından Saadet Partisi Grubundan ayrılacak.

İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.

Ulusal Staj Programı başvuruları başladı: Başvurular nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...Ulusal Staj Programı başvuruları başladı: Başvurular nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

BDDK'dan Kredi kartı şifreleri için yeni düzenleme! Tarih kombinasyonları ve popüler yıllar şifre olarak kullanılamayacakBDDK'dan Kredi kartı şifreleri için yeni düzenleme! Tarih kombinasyonları ve popüler yıllar şifre olarak kullanılamayacak

Serdar Ortaç için hesap verme vakti! Duruşmada Mehmet Ali Erbil tanık olacakSerdar Ortaç için hesap verme vakti! Duruşmada Mehmet Ali Erbil tanık olacak

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cem Küçük açıkladı! PKK/ YPG'ye yapılacak operasyon tarihi belli oldu
Cem Küçük açıkladı! PKK/ YPG'ye yapılacak operasyon tarihi belli oldu
Güzel günlerin şafağı söküyor! 24 Aralık 2024 gazete manşetleri
Güzel günlerin şafağı söküyor! 24 Aralık 2024 gazete manşetleri
Baas rejiminin askerleri, Esed'in fotoğrafını ezerek teslim oldu!
Baas rejiminin askerleri, Esed'in fotoğrafını ezerek teslim oldu!
Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum!
Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum!
Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!
Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden bakın ne çıktı! ''Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? '' derken, bir isim sürpriz çıktı!
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden bakın ne çıktı! ''Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? '' derken, bir isim sürpriz çıktı!
Olan minik İkbal'e oldu, Artık sosyal felaket: 23 Aralık 2024 gazete manşetleri
Olan minik İkbal'e oldu, Artık sosyal felaket: 23 Aralık 2024 gazete manşetleri