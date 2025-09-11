Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi!

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in batısı sabah saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeybatıdan yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.