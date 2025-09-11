  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi!

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi!

Yayınlanma:
Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki son değerlendirmeleri yaparken üç kent için sarı kodlu uyarıda bulundu... İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 1 19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki son değerlendirmeleri yaparken üç kent için sarı kodlu uyarıda bulundu... İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 2 29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üç kent için sarı kodlu uyarıda bulunarak, "Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." açıklamasında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 3 39

Hava sıcaklığının, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 4 49

ÜÇ KENT İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üç kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu kentler; Kars, Erzurum ve Ardahan olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, "Yağışların Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." açıklamasında bulunuldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 5 59

BUGÜN HAVA NASIL? (11 EYLÜL 2025)

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 6 69

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 7 79

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 8 89

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi! 9 99

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in batısı sabah saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeybatıdan yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT