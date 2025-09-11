Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi!

ÜÇ KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üç kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu kentler; Kars, Erzurum ve Ardahan olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, "Yağışların Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." açıklamasında bulunuldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.