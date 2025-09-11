Can holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete neden el konuldu? Can holdingin sahibi kimdir? Başsavcılıktan açıklama var

Ciner medya dan satın alınarak Can holding'e ait Habertürk ve Show TV'nin aralarında bulunduğu bir çok medya şirketini satın alarak adından söz ettiren Can medya grubuna yapılan operasyon ile 121 şirkete el konulması üzerine, İnsanlar Can holdinge ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete neden el konuldu? Can holdingin sahibi kimdir? diye araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar

1 10 İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'nin de dahil olduğu toplam 121 şirkete el konuldu. Başsavcılık, detayları kamuoyu ile paylaştı. 2 10 BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi. 3 10 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda; kaynağı belirsiz yüklü miktarda paranın şirket hesaplarına sokulduğu, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. 4 10 İKİ PATRON ÖRGÜT LİDERİ Soruşturmada, çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliğinde hareket ettiği kaydedildi. Çok sayıda şirket kurularak denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ve hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı ifade edildi. 5 10 Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarında gerçeği yansıtmayan ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu tutarların ise 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yatırılarak suçtan elde edilen gelirin sisteme sokulmaya çalışıldığı belirtildi. 6 10 SUÇ GELİRLERİYLE GENİŞLEME Başsavcılık, örgütün yasa dışı gelirleri eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırımlar için kullandığını, bu yolla hem ekonomik güç kazandığını hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamaya çalıştığını açıkladı. 7 10 MASAK raporlarının bütüncül değerlendirilmesiyle, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı. 8 10 121 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlıklarına el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 10 Başsavcılık açıklamasında, "Kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütülmektedir. Adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. 10 10 CAN HOLDİNG KİMİN? KEMAL CAN KİMDİR? Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding'in bugünkü sahibi Kemal Can, aslen Ağrılıdır. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1973'de doğan Kemal Can, sahibi olduğu holdingde enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi pek çok alanda yatırımlar yaptı. Kemal Can aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev yapıyor.



