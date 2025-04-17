Son dakika: Bakan Tunç'tan yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç,

"Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. " dedi.

Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi ve yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde.

"Yeni Yargı reformu Strateji belgemizin ilk paketi olacak. 264 hedef var Strateji belgemizde. Bunları belli bir takvime bağlamış durumdayız. Bu paket ceza adaleti ile ilgili olacak.

Ceza adaleti denince sadece infaz aşaması değil soruşturma aşaması yani delillerin toplama aşaması kovuşturma aşaması yani yargılama aşaması ve sonrasında da infaz aşaması. Bu 3 aşamanın da tek amacı ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak ve suçla mücadele etmek.

Gündemimizde af söz konusu değil. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil.

CHP'YE KAYYUM İDDİASINA SORUŞTURMA

CHP'ye kayyum iddiasına soruşturma ilişkin ise, "Yapılan sosyal medya paylaşımları doğru değil." dedi.

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