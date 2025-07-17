Son dakika: Ayşe Tokyaz'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Eyüpsultan'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürerek valizin içinde yol kenarına attığı iddia edilen Cemil Koç'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü öne sürülen şüpheli Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde kan donduran itiraflarda bulunan Koç, "Birini aradım valiz var gömülmesi lazım dedim. 500 bin lira karşılığında anlaştık." dedi. Öte yandan İçişleri Bakanlığınca cinayetiyle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş, zanlılar savcılık ifadeleri sona ermişti. 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'tasarlayarak öldürmek', diğer 6 zanlı ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CEMİL KOÇ'UN SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" diye konuştu.

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"500 BİN LİRA KARŞILIĞINDA VALİZİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİNDE BULUNDUM"

Koç ifadesinin devamında, Ayşe Tokyaz'ın cesedini arkadaşıyla beraber valize koyduklarını belirterek, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Bende ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, gömülmesi gerektiğini, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım" ifadelerini kullandı.

2 YIL ÖNCE ESKİ SEVGİLİSİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ SONRASI İFADESİNİN ALINDIĞI İDDİASI

Ayrıca, Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli Cemil Koç'un, 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde 6. kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin Koç'un ifadesinin alındığı iddia edildi.

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