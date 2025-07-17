Mansur Yavaş resti çekti! "Bunu yaparsanız istifa ederim"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na partinin başına geçip kendisini aday göstermesi halinde istifa edeceğini söylediğini belirtti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Fatih Altaylı'nın aktardığı bilgilerde Yavaş'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çektiği ortaya çıktı.

"PARTİNİN BAŞINA GEÇİP BENİ ADAY YAPARSANIZ İSTİFA EDERİM"

Altaylı'nın aktardığı bilgilere göre Mansur Yavaş, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Kılıçdaroğlu'na kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde partinin başına geçip kendisini cumhurbaşkanı adayı göstermesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturursanız ve beni cumhurbaşkanı adayı yapmaya kalkarsanız kabul etmem ve partiden de istifa ederim” şeklinde konuştu.

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Bu ifadeleri sadece Kılıçdaroğlu için değil çevresindekiler de duysun diye söylediğini ifade eden Yavaş "Sadece o kelimeleri kullanmadım. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler benim kulağıma gelecek şekilde Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum." dedi.

KENDİ İSMİNİ ÖNE ÇIKARDI

Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken adaylık konusunun konuşulmasını doğru bulmadığını söyleyen Yavaş, diğer yandan ise anketler üzerinden kendi ismini öne çıkarmayı da ihmal etmedi. Yavaş, Altaylı’nın “Bu sözlerinin artık aday olmak istemediği şeklinde yorumlanabileceğini söyleyerek popülaritesinde bir düşüş olup olmadığını” sorması üzerine, “Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum ama Metropol’ün anketini gördüm. Sahibi beni sevmez. Ben sahibini sevmem. Orada %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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