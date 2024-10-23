Son dakika! Ankara'da Tusaş'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var! İşte çatışma anı

Son dakika! Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar: Bombalı terör saldırısında şehit ve yaralılar var...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.

Binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği ve canlı bomba olduğu iddia edildi.Bölgeye ekipler sevk edildi.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ve yaralıların olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi.

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TUSAŞ'TAKİ ÇATIŞMA ANLARI

TUSAŞ'ta meydana gelen patlamanın ardından silah sesleriyle birlikte çatışma çıktığı kameralara yansıdı.

DDM'DEN İLK AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.

Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

Kaynak: Haber7

Son dakika! Ankara'da Tusaş'a terör saldırısı!

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