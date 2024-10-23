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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...

Son dakika! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...
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Son dakika! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da yapılacak. Öte yandan savcının iddianamede anne ve amca dahil 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbeti istediği öğrenildi.
Diyarbakır'da kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...

7 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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