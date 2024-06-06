Birden fazla evi olanlara önemli haber! Ek vergi kira fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Konut sektörüne ilişkin olarak yapılacak olan yeni düzenlemeler kapsamında, birden fazla evi olanlar için, ikinci evlerden itibaren daha yüksek oranda vergi ödemesi planlanıyor. Sürecin detaylarını Vergi Uzmanı İsmail Vefa Ak anlattı…

Konut sektörüne ilişkin olarak yapılacak olan yeni düzenlemeler kapsamında, birden fazla evi olanlar için vergi düzenlemesi olacak. Bu vergi düzenlemesiyle birlikte, ikinci evlerden itibaren daha yüksek oranda vergi ödemesi olarak yapılması planlanıyor.

Çalışmaları devam eden taslağın haziran ayında TBMM’ye sunulması beklenirken, taslağa göre kira vergisinin yüzde 50’nin üzerinde artması, evini 5 yılın sonunda satanlara ise yüzde 40’a varan ek vergi maliyeti söz konusu. Ayrıca 2 ve daha fazla evi olan kişilerin Emlak Vergisi’nin katlanabileceği de gelen bilgiler arasında. Yeni vergi düzenlemesiyle kira fiyatları artacak mı yoksa düşecek mi?

VERGİ DÜZENLEMESİ YOLDA!

Büyükşehirlerde yaşanan konut problemine ilişkin iyileştirme çalışmalarından bahseden Vergi Uzmanı İsmail Vefa Ak, konut satışlarına getirilmesi planlanan vergi düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı.

Gayrimenkullerin elden çıkarılma noktasında ilginç bir düzenleme olduğunu belirten İsmail Vefa Ak, 5 yıl içerisinde elde tutulan konutun 5 yıl sonraki satışında vergi ödenmemesine ilişkin yeni bir düzenleme geldiğini dile getirdi. Ak, “5 yıl elde bulundurulan gayrimenkullerin elde çıkartılmasına yönelik vergi istisnası kaldırılıyor” dedi.

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Düzenlemenin çok yönlü olduğunu belirten İsmail Vefa Ak, “Birden fazla konutu bulunan kimselere daha fazla vergi uygularsanız, bu sefer gayrimenkul bulundurmanın maliyeti artmış olacak ve birden fazla gayrimenkulü olanlar satmak isteyebilir” diye konuştu.

Bu durumun konut arzını arttırabileceği yönünde tahminlerde bulunan Vefa Ak, bakanlığın çözmek istediği asıl problemin ‘rayiç bedeli’ olduğunu dile getirdi. İsmail Vefa Ak, gelecek olan düzenlemeler ile harç kaybı ve gelir vergisi kaybının önüne geçilmek istendiğini vurguladı. Bu durum ile konut fiyatlarında belli başlı artış yaşanabileceğini belirten Vergi Uzmanı, ekspertiz raporu ile konutların asıl değerinin ortaya çıkacağı ve yaşanacak vergi kayıplarının önüne geçilmesinin asıl hedef olduğunu kaydetti.

PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI NEDİR?

Gayrimenkul yatırım fonları üzerinden gayrimenkul projelerine yatırım yapılabileceği yönündeki düzenlemeyi ‘olumlu’ bulduğunu ifade eden Vergi Uzmanı İsmail Vefa Ak, kira yönetmeliklerinde yeni düzenlemeler, konut fiyatlarının artışının mülk sahibine yük olabileceğini dile getirdi. Ak, konuta erişimi zor olan vatandaşın ve elindeki konut yatırımını korumakta zorlanan vatandaşın bu yöntem ile rahatlayabileceğini belirtti. Küçük yatırımcıyı da teşvik edebileceğini söyleyen İsmail Vefa Ak, bu fonun global piyasalarda da kullanıldığını kaydetti.

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