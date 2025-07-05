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Son dakika: CHP'li Adana ve Adıyaman Belediye Başkanlarına gözaltı!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanını Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı...

Son dakika: CHP'li Adana ve Adıyaman Belediye Başkanlarına gözaltı!
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Adana ve Adıyaman Belediye Başkanları gözaltına alındı
Son dakika: CHP'li belediyelere operasyon sürüyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanını Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Adana ve Adıyaman Belediye Başkanlarına gözaltı!

KARALAR İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından Zeydan Karalar, İstanbul'da gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yaptı.

Belediye çevresinde çok sayıda polis ise güvenlik tedbiri aldı.

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