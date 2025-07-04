Nihat Genç kimdir, nerelidir, siyasi görüşü neydi? Nihat genç neden öldü hastalığı neydi

Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Evli olan Nihat Genç eşini ve. çocuğunu hep medyadan uzak tuttu. Ortaokul ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi'nde tamamlayan Nihat Genç, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Eğitim hayatının ardından memuriyete adım atan Genç, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl görev yaptı. Aynı dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde teknik işler üstlenerek medya dünyasına giriş yaptı.