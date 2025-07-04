Nihat Genç kimdir, nerelidir, siyasi görüşü neydi? Nihat genç neden öldü hastalığı neydi
Yayınlanma:
04 Temmuz 2025 18:18
Akciğer kanseri sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Nihat Genç 69 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini öğrenen insanlar "Nihat Genç kimdir, nerelidir, eşi ve çocukları kimdir? Nihat genç neden öldü hastalığı neydi" diye araştırmaya başladı. İşte Nihat Genç'in biyografisi.
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Gazeteci yazar Nihat Genç uzun süredir Akciğer kanseri hastalığı ile mücadele edenve tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini üzüntüye boğdu. Ölüm haberini öğrenen insanlar "Nihat Genç kimdir, nerelidir, eşi ve çocukları kimdir? Nihat genç neden öldü hastalığı neydi" diye araştırmaya başladı. İşte Nihat Genç'in biyografisi.
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Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Evli olan Nihat Genç eşini ve. çocuğunu hep medyadan uzak tuttu. Ortaokul ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi'nde tamamlayan Nihat Genç, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Eğitim hayatının ardından memuriyete adım atan Genç, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl görev yaptı. Aynı dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde teknik işler üstlenerek medya dünyasına giriş yaptı.
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NİHAT GENÇ'İN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEYDİ?
Vatanseverliği ve milliyetciliği ile bilinene zaman zaman çok anlamlı yorum mesaj ve paylaşımlarda bulunarak taktir toplamayı başaran nihat genç bir açıklamasında
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BEN GİDİNCE ARKAMDAN KONUŞACAKLARA...
Nihat Genç, ölümü durumunda Erdem Atay'a vasiyetini söylemişti. Arkasından konuşacaklar olacağını belirten Nihat Genç, Erdem Atay'a şunu vasiyet etmişti:
-Nihat Ağabey, son konuşmamızda şunu söyledi: “Ben gidersem arkamdan iftira atanlar olacaktır. Öyle bir şey olursa o şerefsiz piçlere ‘yaşarken neden konuşmadın, götün mü yemedi’ de Erdem” dedi.
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NİHAT GENÇ EVLİ Mİ EŞİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?
Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Evli olan Nihat Genç eşini ve. çocuğunu hep medyadan uzak tuttu. Ortaokul ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi'nde tamamlayan Nihat Genç, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Eğitim hayatının ardından memuriyete adım atan Genç, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl görev yaptı. Aynı dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde teknik işler üstlenerek medya dünyasına giriş yaptı.
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Gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Nihat Genç, Sky Türk ekranlarında Serdar Akinan'la birlikte sunduğu "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok" programıyla tanındı. Sivri diliyle bilinin Nihat Genç bir süredir kanser tedavisi görüyordu.