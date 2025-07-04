2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları...

2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan başladı, işte o liste...
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi. Merakla beklenen derbi haftaları da belli oldu. İşte Süper Lig'de bu sezon oynanacak ilk hafta maçları ve derbi haftaları...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan başladı. Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekiminde Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri de yer aldı.
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
İşte Süper Lig'de derbi haftaları ve fikstür:
5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş