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2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları...

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2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları...
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan başladı, işte o liste...
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 1 122

2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan başladı, işte o liste...

2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 2 222

2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi. Merakla beklenen derbi haftaları da belli oldu. İşte Süper Lig'de bu sezon oynanacak ilk hafta maçları ve derbi haftaları...

2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 3 322

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan başladı. Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekiminde Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri de yer aldı.

2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 4 422

2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları

İşte Süper Lig'de derbi haftaları ve fikstür:

5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 5 522
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 6 622
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 7 722
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 8 822
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 9 922
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 10 1022
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 11 1122
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 12 1222
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 13 1322
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 14 1422
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 15 1522
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 16 1622
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 17 1722
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 18 1822
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 19 1922
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 20 2022
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 21 2122
2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi haftaları... 22 2222
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