Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 13,56 ZAM YOLDA

Maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı formülüyle hesaplanan memur ve memur emeklileri için de rakamlar netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zammı cebine koyan memurlar, ilk altı aylık enflasyonun bu oranı aşması nedeniyle bir de enflasyon farkı alacak.