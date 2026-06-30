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Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar

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Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar
TÜİK'in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranını kesinleştirecek.
Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 1 111

TÜİK'in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranını kesinleştirecek.

Açıklanacak veri, memur ve emeklilerin yanı sıra 25 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı doğrudan enflasyon zammının yüzde 17,81 seviyesine ulaşması öngörülürken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,56 seviyesine ulaşacak. İşte bu oranlara göre zamlı maaşlar...

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 2 211

Yılın ilk yarısına ait son enflasyon verisi olan haziran ayı enflasyonu için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak olan oranlar, Türkiye'de geniş bir kesimin temmuz ayından itibaren alacağı zamlı maaşları ve sosyal yardımları belirleyecek.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 3 311

Yılın ilk beş ayında gerçekleşen enflasyon oranları (Ocak %4,84, Şubat %2,96, Mart %1,94, Nisan %4,18, Mayıs %1,71) baz alındığında, 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçmişti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60'lık zammı şimdiden kesinleşirken, nihai tablo haziran ayı verisiyle çizilecek.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 4 411

EKONOMİSTLERİN HAZİRAN BEKLENTİSİ YÜZDE 1,04

Piyasa uzmanlarının ve ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri de şekillendi. Beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 5 511

Haziran ayı enflasyonunun bu beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı doğrudan enflasyon zammının yüzde 17,81 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 6 611

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 13,56 ZAM YOLDA

Maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı formülüyle hesaplanan memur ve memur emeklileri için de rakamlar netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zammı cebine koyan memurlar, ilk altı aylık enflasyonun bu oranı aşması nedeniyle bir de enflasyon farkı alacak.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 7 711

Beş aylık verilere göre yüzde 12,41'lik artışı garantileyen memur ve memur emeklilerinin zam oranı, haziran enflasyonunun beklentilere paralel (%1,04) gelmesi halinde enflasyon farkının yüzde 6,13’e yükselmesiyle toplamda yüzde 13,56 seviyesine ulaşacak.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 8 811

YAKLAŞIK 25 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Temmuz ayında belirlenecek olan maaş katsayıları sadece bordrolu çalışanları ve emeklileri değil, devletten sosyal destek ödemesi alan dar gelirli vatandaşları da doğrudan kapsıyor.Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığı gibi hayati önem taşıyan sosyal destek ödemeleri de açıklanacak oranla birlikte aynı seviyede artırılacak.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 9 911

Bu kritik veri, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısıyla birlikte toplamda 25 milyona yakın vatandaşın gelirini doğrudan belirleyecek.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 10 1011
Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar 11 1111
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