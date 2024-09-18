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Sky News Arabia'dan dünyayı sarsan MOSSAD iddiası! Saldırı 5 ay öncemi planlandı?

İsrail'in Lübnan'da aynı anda bir çok çağrı cihazlarını patlatması sonrası Sky News Arabia'nın haberine göre MOSSAD'ın bu saldırıyı 5 ay önce planladığı iddia edildi

Sky News Arabia'dan dünyayı sarsan MOSSAD iddiası! Saldırı 5 ay öncemi planlandı?
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Sky News Arabia'nın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, MOSSAD’ın “Hizbullah’ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği” iddiasına yer verildi.

SKY NEWS ARABİA'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Haberde, MOSSAD’ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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