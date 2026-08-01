Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alıyordu: FETÖ'cü firari terörist yakalandı...

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu B.K., Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda Afyonkarahisar'da yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen FETÖ mensubu B.K., Afyonkarahisar'da yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak operasyon gerçekleştirdi.

10 YILDIR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinde görev yaptığı belirtilen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. tespit edildi. Şüpheli, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

ORTAK İSTİHBARAT ÇALIŞMASI

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

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