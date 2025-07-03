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Şişli'de bebeğini canlı canlı çöpe atan anne tutuklandı!

Şişli'de, akıl almaz olay, canlı bebeğin poşete koyulup yol kenarındaki çöpe bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Şişli'de bebeğini canlı canlı çöpe atan anne tutuklandı!
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Şişli'de bebeğini canlı canlı çöpe atan anne tutuklandı!

Şişli'de, akıl almaz olay, canlı bebeğin poşete koyulup yol kenarındaki çöpe bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi...

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Şişli'de çöpe bırakılan canlı bebek için anne tutuklandı. Bebeğin sağlık durumu iyi. Şişli'de, canlı bebeğin poşete koyulup yol kenarındaki çöpe bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.Meşrutiyet Mahallesi'ne Itır Sokak'ta, 30 Haziran saat 06.00 sularında, bir kişi çöpte poşet içerisinde canlı bebek bulduğunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Şişli'de bebeğini canlı canlı çöpe atan anne tutuklandı!

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bebeği kontrol etti. Yaşadığının belirlenmesi üzerine ilk müdahalenin ardından bebek hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yanında başka bir çocuk bulunan bir kadının beyaz poşet içine koyduğu bebeğini çöpe bırakıp uzaklaştığını tespit etti.

Şişli'de bebeğini canlı canlı çöpe atan anne tutuklandı!

BEBEĞİNİ ÇÖPE BIRAKTI

Ekiplerin aynı gün gözaltına aldığı yabancı uyruklu Hafsa B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 1 Temmuz'da tutuklandı.Bebeğin annesi tarafından bırakılmasından yaklaşık 7 saat sonra bulunduğu öğrenildi.Görgü tanığı esnaf Adem Bulut, sabah işe geldikleri sırada çöpe poşet içerisinde canlı bebek bırakıldığını gördüklerini anlattı.Bulut, "Bırakan annesiymiş. İnsanın bir vicdanının olması lazım. Canlı bebeği böyle ölüme terk etmemeleri lazım." dedi.Şüphelinin evinden çıkarken poşete koyduğu bebeği daha sonra çöpe bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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