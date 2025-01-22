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Sinan ateş davasında sıcak gelişme! 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verili

Uzun zamandır Türkiye gündeminde olan Sinan Ateş davasında sıcak gelişme yaşanarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.

Sinan ateş davasında sıcak gelişme! 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verili
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sinan Ateş suikastı soruşturmasında aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.

22 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili dava, Ekim 2024'te karara bağlanmıştı.

Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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