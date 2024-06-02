Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar çıktı

Kredi borcunu erken kapatanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar çıktı. 3 ay boyunca ödenmeyen kredi kartı asgari borcu için yeni karar.

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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar çıktı

İçtihat Bülteni Uygulaması'na göre, Sakarya'da davacı bir özel okulun vekili, çekilip erken kapanan üç farklı kredi ile ilgili banka tarafından tahsil edilen ücretlere ilişkin sözleşme hükümlerinin genel işlem şartı niteliğinde olduğunu beyan etti. Kredi sözleşmelerine bağlı olarak, istihbarat ve erken kapama ücreti olarak tahsil edilen tutarlardan fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 1.000.00 TL'lik

3 ay boyunca asgari ödeme yapmayan kişinin kartı kapanacak mı? DMM'den açıklama: Davalı banka vekili, davayı reddetti. İlk Derece Mahkemesi, fazlaya ilişkin talebin reddine karar vererek davanın kısmen kabulüne karar verdi. İlk Derece Mahkemesi kararına karşı taraf vekilleri süresi içinde istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların istihdam taleplerini esastan reddetti.

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Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı taraf vekilleri süresi içinde temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay'ın 11. Hukuk Dairesi şunları kararlaştırdı:

Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücreti erken ödeme nedeniyle de alınamaz. Davacı, 18.08.2016, 25.05.2017 ve 12.06.2017 tarihlerinde kredi kullanırken istihbarat ücreti almadı. Bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulaması daha sonra 10.02.2020 tarih, 2020/4 sayılı tebliğ ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından kaldırılmıştır. Ayrıca, kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücreti erken ödeme nedeniyle alınamaz. İstihbarat ücreti davacıdan alınamayacağından, BSMV ücreti de istihbarat ücretine uygulanarak alınmalıdır. Sonuç olarak, istihbarat ücretine uygulanan BSMV'nin de davacıya iade edilmesi gerekirken, BSMV hariç istihbarat ücretinin iade edilmesi kararının doğru olmadığı veya bozulması gerekiyordu."

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